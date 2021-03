DOOM Eternal The Ancient Gods Parte 2 disponibile dal 18 marzo

The Ancient Gods Parte 2, l’epica conclusione della saga del DOOM Slayer nonché la seconda espansione della campagna del pluripremiato DOOM Eternal è in arrivo il 18 marzo su PC, Xbox One, Playstation 4 e Stadia. The Ancient Gods Parte 2 è la conclusione dell’avventura dello Slayer iniziata in DOOM (2016); la sua crociata contro l’Inferno raggiungerà un epilogo di incredibile portata e dalle conseguenze epocali.



The Ancient Gods Parte 2 è incluso nel Pass Anno 1 e nella Deluxe Edition di DOOM Eternal. Sarà disponibile inoltre come acquisto separato.