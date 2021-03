SUPER BOMBERMAN R ONLINE in arrivo su PC e console

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che SUPER BOMBERMAN R ONLINE sarà presto disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam) come titolo digitale gratuito. Questo videogioco sarà compatibile anche con le console PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Precedentemente lanciato per piattaforma Stadia, SUPER BOMBERMAN R ONLINE prende ispirazione dal celebre Super Bomberman R e vede il ritorno degli 8 fratelli Bomberman e di altri celebri personaggi in una nuova modalità battle royale a 64 giocatori.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE offre più di 100 diverse combinazioni di caratteristiche personalizzabili, inclusi numerosi costumi, accessori e, per la prima volta, skin per bombe, che modificano sia la bomba che l’esplosione stessa. I giocatori possono distinguersi ulteriormente acquistando il Premium Pack opzionale (prezzo consigliato al pubblico € 9,99), che dà accesso a 14 personaggi giocabili aggiuntivi che rendono omaggio ad altri grandi classici videogiochi di KONAMI come Gradius, Silent Hill, Castlevania e altri ancora.