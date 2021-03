Story Trailer di It Takes Two

A meno di tre settimane dal lancio, EA e Hazelight Studios hanno pubblicato un nuovo trailer che approfondisce la storia che si cela dietro il fantastico mondo co-op di It Takes Two. Cody e May, sull’orlo del divorzio, vengono trasformati da un incantesimo in bambole della loro figlia Rose, entrando in un mondo ricco di imprevedibilità e di momenti intensi, che esistono unicamente come risultato della loro relazione spezzata. I giocatori si faranno strada attraverso esperienze metaforiche uniche: Cody, ad esempio, scoprirà che la sua serra è stata distrutta in conseguenza all’abbandono delle sue passioni, e May combatterà contro gigantesche pedine degli scacchi.

Disponibile ora per il preordine, It Takes Two sarà disponibile nei negozi fisici e digitali dal 26 marzo 2021 per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam al prezzo di 39,99 €. Tutti i giocatori che acquisteranno il titolo per PlayStation 4 o Xbox One potranno eseguire il giorno stesso l’aggiornamento alla nuova generazione gratuitamente.