Nis America svela Prinny Presents NIS Classics Volume 1

NIS America ha annunciato che Prinny Presents NIS Classics Volume 1 arriverà su Nintendo Switch nell’estate 2021. Questo pack due in uno che include Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered e Soul Nomad & the World Eaters è completo di meccaniche di gioco uniche, personaggi memorabili e tutti i DLC delle versioni originali!

A proposito del gioco:

Questo è il primo volume di una eccellente collezione per gli amanti degli RPG, che vanta 2 giochi in 1! Con oltre 60 ore di gioco e un’esclusiva Deluxe Edition fisica che include una soundtrack su CD e un artbook (con musica e illustrazioni di entrambi i titoli), i vecchi fan possono rivivere i classici preferiti, mentre i nuovi fan possono scoprire i successi che potrebbero essersi persi!

Caratteristiche principali: