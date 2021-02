Final Fantasy VII Remake Integrade in arrivo su PlayStation 5

Nel corso dell’ultimo State of Play, Square-Enix ha annunciato che Final Fantasy VII Remake sarà disponibile su PlayStation 5. Oltre a un restyling grafico in salsa PS5, Final Fantasy VII Remake Integrade comprenderà nuovi personaggi utilizzabili e nuovi contenuti della storia, incluso un capitolo a parte in cui sarà possibile vestire i panni di Yuffie.

L’upgrade del gioco da PlayStation 4 a PlayStation 5 sarà gratuito, mentre sarà possibile acquistare separatamente l’episodio aggiuntivo di Yuffie una volta “aggiornato” il titolo.

Final Fantasy VII Remake Integrade sarà disponibile dal 10 giugno 2021.