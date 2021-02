SQUARE ENIX è lieta di presentare un’anteprima della demo giocabile gratuita di OUTRIDERS, l’attesissimo sparatutto RPG di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE.

OUTRIDERS uscirà il 1° aprile 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Store e GeForce NOW su PC e Google Stadia.