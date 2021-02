Square-Enix pubblica il filmato d’apertura di NieR Replicant ver.1.22474487139

Oggi SQUARE ENIX ha svelato il filmato d’apertura, intitolato “Attract Movie,” di NieR Replicant ver.1.22474487139… puntando i riflettori sugli aggiornamenti grafici, voiceover e soundtrack dell’amatissimo titolo. Il filmato d’apertura introduce un improbabile cast di personaggi in un mondo oscuro e apocalittico, mentre si uniscono al protagonista nella sua missione accattivante per curare sua sorella da una malattia mortale – una ricerca che a sua volta li farà dubitare di qualsiasi cosa.

NieR Replicant ver.1.22474487139… sarà disponibile per PlayStation 4, per la famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC (Steam ) il 23 aprile, 2021