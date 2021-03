Ride 4 – Recensione

Dopo il successo riscosso su PC, PlayStation 4 e Xbox One, i ragazzi italiani di Milestone hanno deciso di pubblicare Ride 4 su PlayStation 5 e Xbox Series S/X con qualche settimana di ritardo rispetto alle altre versioni. Sia chiaro che, in termini di contenuti, Ride 4 non presenta grossissime novità su Next-gen, ma è curioso vedere il gioco come si comporta su hardware di ultima generazione e come sfrutta le caratteristiche del chiacchieratissimo DualSense.

Sia chiaro fin da subito una cosa: Ride 4 è un titolo che riesce a essere al contempo complicato e accessibile, riuscendo a dare un buon senso di sfida agli appassionati del genere e ad avvicinare a esso i neofiti, grazie a un’apposita organizzazione del gameplay che offrirà a questi ultimi un maggior numero di aiuti. Ma andiamo con ordine. Una volta avviato il titolo e completato una sorta di tutorial sui comandi di gioco, Ride 4 catapulta i giocatori in un menu in cui, inutile prenderci in giro, il vero cuore pulsante è la modalità di gioco carriera. La modalità carriera si presenta molto ben strutturata anche se priva di “trama” o di una precisa linea guida, catapultando il giocatore direttamente nella scalata alle diverse leghe presenti nel gioco. Il percorso del vostro pilota è pressappoco lo stesso visto in altri racing game: completando gare (e vincendole), sarà possibile ottenere punti, sbloccare nuove gare e crediti per potenziare il proprio garage e/o acquistare nuove moto. Il quantitativo di gare a cui è possibile partecipare è impressionante, e si va dalle semplice gare, a delle competizioni endurance in cui è necessario fermarsi spesso ai box e cambiare le gomme. Anche in Ride 4 sono presenti le diverse patenti che permettono di accedere a diverse tipologie di gara.

Come dicevamo prime Ride 4 è un titolo estremamente essenziale, che non si perde in inutili fronzoli o attività secondarie che potrebbero distogliere il giocatore dalla sua “missione” principale. Inutile dirvi che la vostra carriera da pilota prevederà la possibile di scegliere i propri sponsor e partecipare a Leghe di diversi continenti, ognuna delle quali avrà regole esclusive e che offrirà la possibilità di sbloccare alcuni specifici bonus.

L’intelligenza artificiale degli avversari in Ride 4 si presenta estremamente curata e realistica, con tanto di “errori” e capacità di adeguarsi al nostro modo di correre così da migliorare di corsa in corsa e crearci sempre più difficoltà.

Al di là della modalità Carriera, Ride 4 offre sostanzialmente le solite modalità presenti nei titoli del genere che vanno dalla gara singola a una modalità multigiocatore che permette di compere contro altri pilogi in giro peer il mondo. Il vostro pilota potrà essere personalizzato sotto diversi aspetti, attraverso un apposito editor di gioco; stesso discorso riguarderà caschi, tute e moto.

Se ci fosse ancora qualche dubbio, è opportuno sottolineare che Ride 4 fa del realismo la sua filosofia, e ciò è percettibile semplicemente ammirando i modelli delle motociclette, riprodotti tutti in maniera decisamente fedele alla controparte reale. Stesso discorso riguarda le piste di gioco, tutte estremamente fedeli alla realtà e con un meteo dinamico in pista che, grazie anche al passaggio giorno/notte, dona al comparto grafico ancora più realismo.

Abbiamo provato Ride 4 su PlayStation 5, e nonostante il titolo sia in realtà cross-gen, il titolo di Milestone mostra una risoluzione a 4K e un framerate a 60fps senza alcuna particolare incertezza, neanche nelle situazioni di gioco più intricate.

Ride 4 riesce a sfruttare alla perfezione le caratteristiche di DualSense, restitutendo al giocatore un feedback aptico praticamente perfetto, capace di offrire sensazioni diverse in base al tipo di pista o di urto o di manovra effettuata.