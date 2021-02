Electronic Arts Inc. completa l’acquisizione di Codemasters

Electronic Arts, leader mondiale nell’intrattenimento interattivo, ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione di Codemasters per 604 penny (circa US $ 8,37) in contanti per ogni azione ordinaria di Codemasters con un valore aziendale implicito di 1,2 miliardi di dollari.

L’accordo tra Electronic Arts e Codemasters segna l’inizio di una nuova entusiasmante era nel mondo dei videogiochi di corse. Mettere insieme due delle realtà più appassionate, creative e talentuose del settore consentirà di crescere ancora e garantirà un successo duraturo alle serie di videogiochi di corse più potenti e popolari al mondo, tra cui Formula 1, Need for Speed, DIRT, DiRT Rally/WRC, GRID, Project CARS, Real Racing e altro ancora. Con questo portfolio di titoli acclamati dalla critica, Electronic Arts e Codemasters offriranno ai fan con cadenza regolare nuovi ed emozionanti contenuti e raggiungeranno altre piattaforme e ogni parte del mondo.