Battle Brothers sarà disponibile dall’11 marzo per Nintendo Switch

UKIYO Publishing e Overhype Studios sono lieti di annunciare che l’acclamato GDR tattico a generazione procedurale Battle Brotherssarà disponibile dall’11 marzo per Nintendo Switch™. È ora possibile prenotarlo con uno sconto del 15% sul gioco e tutti i suoi contenuti aggiuntivi. Il gioco base sarà disponibile al prezzo di $29.99 / £22.99 / 27,99 €, oppure è possibile optare per un bundle che include il gioco e tutte le sue espansioni a pagamento: Beasts & Exploration, Warriors of the North e Blazing Deserts, al costo di $60.98 / £50.98 / 58,98 €, con un ulteriore risparmio del 5%. Per maggiori informazioni su tutti i pacchetti aggiuntivi, consulta le rispettive descrizioni sul Nintendo eShop.