Nuovo Nintendo Direct: svelato Splatoon 3!

Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct di ieri, il colosso di Kyoto ha mostrato al pubblico tutti i titoli che nei prossimi mesi approderanno su Nintendo Switch. Ecco qui di seguito il comunicato stampa ufficiale:

“L’ultimo Nintendo Direct ha presentato al pubblico più di 30 giochi per le console della famiglia Nintendo Switch, molti dei quali saranno disponibili entro l’estate.

Il grande protagonista dei 50 minuti della diretta è stato Splatoon 3, che nel 2022 riporterà su Nintendo Switch le mischie a base d’inchiostro della serie.

Il Nintendo Direct integrale è disponibile sul sito http://www.nintendo.it/nintendodirect.

Tra gli annunci di punta della presentazione rientra anche la notizia che Pyra/Mythra di Xenoblade Chronicles 2 si uniranno alla lotta come personaggio scaricabile di Super Smash Bros. Ultimate, il quarto dei sei inclusi nel Fighters Pass Vol. 2. I nuovi giochi per Nintendo Switch mostrati da Nintendo annoverano inoltre The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, che includerà nuove opzioni per i comandi, Mario Golf: Super Rush, un nuovo capitolo della serie con modalità inedite e comandi di movimento, e Miitopia, un titolo in cui i giocatori sono liberi di scegliere quali Mii portare con sé per personalizzare la propria avventura.

Non sono mancati gli annunci di nuovi software di terze parti, come Project TRIANGLE STRATEGY (titolo provvisorio), un nuovo gioco di ruolo tattico di SQUARE ENIX, Fall Guys: Ultimate Knockout, in cui i giocatori lottano per la corona, Star Wars: Hunters, un titolo multiplayer giocabile online gratuitamente e ambientato tra Star Wars™: Return of the Jedi e Star Wars™: The Force Awakens, World’s End Club dei creatori della serie Danganronpa, DC Super Hero Girls: Teen Power, un gioco d’azione basato sulla serie animata, e la versione su scheda dell’acclamato Hades.

Segue un riassunto degli annunci principali del Nintendo Direct:

Splatoon 3: in questo nuovo capitolo della serie Splatoon, i giocatori si lasceranno Coloropoli alle spalle per trasferirsi in una nuova area: Splattonia. Al centro di questa regione si trova Splatville, nota anche come “la città del caos”, abitata da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie. Splatoon 3 introduce diverse novità, come l’arma a forma di arco, opzioni di personalizzazione e nuove possibilità di movimento, da sfruttare nelle mischie mollusche 4 contro 4. Maggiori informazioni su questo nuovo titolo, che farà il suo debutto su Nintendo Switch nel 2022, saranno rivelate in futuro.

Pyra/Mythra si uniscono alla lotta in Super Smash Bros. Ultimate : apparse per la prima volta in Xenoblade Chronicles 2 come alleate del protagonista Rex, Pyra/Mythra torneranno in azione a marzo come personaggio scaricabile per Super Smash Bros. Ultimate *. Pyra/Mythra sono incluse nel Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 , che annovera anche Min Min di ARMS , Steve e Alex di Minecraft e Sephiroth della serie FINAL FANTASY VII, oltre a due personaggi non ancora annunciati. Maggiori informazioni sulle mosse di Pyra/Mythra, oltre alla data di uscita, saranno comunicate in futuro.

Mario Golf: Super Rush: la serie Mario Golf farà il suo ritorno su Nintendo Switch quest’anno. In Mario Golf: Super Rush, i giocatori possono sfidare tanti personaggi familiari del Regno dei Funghi in stupendi campi immersi nella natura. Il gioco include un’ampia gamma di modalità multiplayer locali** e online*** come Speed golf, in cui i giocatori iniziano a giocare nello stesso momento e devono poi sfrecciare attraverso il campo per aggiudicarsi la vittoria. Non manca una modalità Storia, che ha come protagonista il Mii del giocatore, in cui interagire con vari personaggi del Regno dei Funghi, partecipare a varie sfide basate sul golf e ottenere punti esperienza per potenziare le proprie statistiche. Il gioco è inoltre compatibile con i comandi di movimento e permette di impugnare il Joy-Con come se fosse una vera e propria mazza. Questo nuovo capitolo della serie sarà disponibile dal 25 giugno. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop!

Project TRIANGLE STRATEGY (titolo provvisorio): in questo nuovo gioco di SQUARE ENIX, che va ad arricchire il vasto catalogo di giochi di ruolo tattici del publisher giapponese, i giocatori devono sfruttare l’elevazione del terreno per trionfare in battaglia. La portata degli attacchi di un personaggio dipende infatti dalla sua posizione e dall’arma che impugna, quindi studiare il campo di battaglia prima di entrare in azione risulta decisivo. Inoltre, le decisioni prese nel gioco influiscono sullo svolgimento della storia e stabiliscono quali alleati si uniranno al giocatore. Project TRIANGLE STRATEGY (titolo provvisorio) arriverà su Nintendo Switch nel 2022, mentre una demo gratuita del gioco sarà disponibile per il download dal Nintendo eShop già a partire da oggi.

Fall Guys: Ultimate Knockout: il party game di successo in cui fino a 60*** giocatori corrono, saltano e si spingono verso la vittoria è in arrivo su Nintendo Switch**! Tuffati in una serie di esilaranti sfide e percorsi a ostacoli fuori di testa insieme a decine di altri sfidanti e prova a qualificarti per il round successivo. Alterna tra sessioni competitive tutti contro tutti e sfide cooperative in cui tutti i componenti della squadra che perde vengono eliminati! Riuscirai a rimanere in piedi fino alla fine? Fall Guys: Ultimate Knockout arriverà su Nintendo Switch in estate.

Star Wars: Hunters: Star Wars: Hunters™ è un titolo multiplayer online a squadre ambientato nell’avvincente universo di Star Wars™. Dopo aver formato una squadra scegliendo fra un cast di personaggi di Star Wars™ unici e completamente nuovi, come coraggiosi cacciatori di taglie, eroi della ribellione e truppe imperiali, i giocatori potranno scontrarsi con altri team in arene ispirate ad alcuni degli scenari più celebri di Star Wars™. Ambientato tra Star Wars™: Return of the Jedi e Star Wars™: The Force Awakens, Star Wars: Hunters sarà disponibile nel 2021 come titolo free-to-play.

MONSTER HUNTER RISE : nella nuova storia di MONSTER HUNTER RISE , i cacciatori devono fare squadra per fermare le orde di mostri che assediano il villaggio di Kamura. Come precedentemente annunciato, chi desidera immergersi a fondo nell’esperienza di MONSTER HUNTER RISE può acquistare la console Nintendo Switch edizione speciale MONSTER HUNTER RISE , che include un codice download per MONSTER HUNTER RISE, il Deluxe Kit DLC e contenuti bonus. Questo bundle sarà disponibile al lancio del gioco, il 26 marzo. Dalla stessa data sarà possibile acquistare anche il Nintendo Switch Pro Controller edizione speciale MONSTER HUNTER RISE , decorato con un accattivante motivo ispirato a Magnamalo, il mostro principale del gioco.

Knockout City: forma una squadra e affronta le crew rivali in Knockout City™, dove per regolare i conti si usano epiche partite multiplayer di dodgeball. Lancia, prendi, passa, schiva e placca per agguantare la vittoria. Knockout City, arriverà su Nintendo Switch il 21 maggio.

DC Super Hero Girls: Teen Power : basata sulla serie animata di successo di Cartoon Network, quest’avventura ha come protagoniste tante classiche supereroine DC, come Batgirl, Supergirl e Wonder Woman, che oltre a salvare la città dovranno anche fare i conti con la vita scolastica. Ognuna di loro ha un set di abilità speciali, come il volo o gadget particolari, da usare in battaglia. DC Super Hero Girls: Teen Power sbarcherà su Nintendo Switch il 4 giugno. I preordini si apriranno nel Nintendo eShop al termine della presentazione.

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville Edizione Completa: sfodera i cannoni a succo e lanciati in azione in Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville Edizione Completa, lo sparatutto più fuori di testa mai pubblicato! Fai squadra con un massimo di tre amici e passa il tempo a Giddy Park o tuffati in scontri multiplayer 8-v-8** in Turf Takeover. Preparati a combattere da solo o in multiplayer online*** in un conflitto tra piante e zombi che ti porterà ai confini di Neighborville. Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville Edizione Completa arriva su Nintendo Switch il 19 marzo. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.

Apex Legends: questo battle royale free-to-play***** include un cast in continua espansione di potenti personaggi chiamati Leggende, combattimenti strategici, gioco cross-platform e molto altro. Per festeggiare il lancio, tutti i giocatori su Nintendo Switch riceveranno una nuova skin Pathfinder leggendario e 30 livelli gratuiti per il Pass Battaglia Stagione 8: Caos. Inoltre, per le prime due settimane dopo il lancio, sarà possibile ottenere XP doppi giocando su Nintendo Switch. Fama, soldi e gloria ti attendono in Apex Legends, disponibile su Nintendo Switch dal 9 marzo.

Legend of Mana : l’amato JRPG di SQUARE ENIX Legend of Mana si appresta a sbarcare in Europa con una grafica in HD completamente rimasterizzata, musiche riarrangiate e altre novità. Scopri la storia senza tempo di Legend of Mana su Nintendo Switch, dal 24 giugno.

Hyrule Warriors: L’era della calamità: amplia la tua missione per salvare Hyrule con i contenuti aggiuntivi! Due volumi di DLC sono in arrivo con il Pass di espansione di Hyrule Warriors: L’era della calamità. Questi contenuti includono nuovi personaggi, livelli e altro. Il primo volume sarà disponibile a giugno, il secondo a novembre. I giocatori che acquistano il pass di espansione nel Nintendo eShop, al prezzo di 19,99 €, otterranno entrambi i volumi non appena verranno pubblicati. Come bonus, inoltre, dal 28 maggio con l’acquisto del pass di espansione i giocatori riceveranno anche un’arma aggiuntiva e un costume per Link da usare nel gioco. Il Pass di espansione di Hyrule Warriors: L’era della calamità sarà acquistabile poco dopo la fine della presentazione.

Ghosts ’n Goblins Resurrection: nei panni dell’impavido cavaliere Artù, brandisci armi, incantesimi e abilità per affrontare mostri negli infidi livelli del Regno Oscuro. Per la prima volta nella storia della serie è disponibile il gioco co-op in locale. Aiuta Artù nella sua missione con uno dei tre personaggi di supporto: Mago Usbergo per la difesa, Ser Braccio per il trasporto e Nonno Ponte per i ponti. Ghosts ’n Goblins Resurrection arriverà su Nintendo Switch il 25 febbraio. I preordini sono già aperti!

Capcom Arcade Stadium: decine dei classici arcade di Capcom più amati di sempre sono in arrivo su Nintendo Switch con Capcom Arcade Stadium. Riavvolgi il gioco, modifica la velocità o la difficoltà e scegli fra una gamma di opzioni di visualizzazione per rivivere i tuoi momenti arcade preferiti. 1943 – The Battle of Midway è incluso gratuitamente e la collezione può essere arricchita con pacchetti acquistabili separatamente o il DLC Ghosts ‘n Goblins a sé stante. In vista del lancio, il 25 febbraio, di Ghosts ‘n Goblins Resurrection, il DLC contenente il Ghosts ‘n Goblins originale sarà disponibile gratuitamente in Capcom Arcade Stadium. Dopo il lancio, il DLC Ghosts ‘n Goblins sarà acquistabile individualmente o come parte di Capcom Arcade Stadium. Fai un tuffo nella nostalgia con Capcom Arcade Stadium, in arrivo su Nintendo Switch, con gioco co-op in locale, nel corso della giornata di oggi!

No More Heroes 3: nei panni di Travis Touchdown, il rozzo assassino armato di beam katana, dovrai trionfare nel torneo Superhero Ranking per salvare il mondo. Ma un attimo… dovrai vedertela anche con degli alieni?! Grazie a un nuovo e migliorato Death Glove avrai accesso a una gamma di abilità letali che potrai personalizzare e potenziare prima di ogni incontro. No More Heroes 3 atterra su Nintendo Switch il 27 agosto.

Neon White : Neon White è un frenetico gioco d’azione in prima persona in cui dovrai affrontare schiere di demoni in paradiso. Nei panni di White, un assassino scelto accuratamente tra gli abitanti degli inferi, devi competere con altri sterminatori di demoni per guadagnarti un posto permanente in paradiso. Gli altri assassini hanno un aspetto familiare, però… Li conoscevi in una vita precedente? Neon White , sviluppato dal creatore di Donut County Ben Esposito, arriverà su Nintendo Switch nell’inverno 2021.



Tales from the Borderlands : torna nello spietato mondo di Pandora con Tales from the Borderlands . La versione per Nintendo Switch del gioco include tutti i cinque episodi, ricchi di personaggi classici di Borderlands e del caratteristico umorismo della serie. Gangster, boss criminali e cacciatori della Cripta sono solo alcuni degli ostacoli che incontrerai in questa avventura ricca di scelte, disponibile dal 24 marzo.

NINJA GAIDEN: Master Collection: tre giochi dell’acclamata serie NINJA GAIDEN sono in arrivo su Nintendo Switch con la NINJA GAIDEN: Master Collection. Vesti i panni del leggendario ninja Ryu Hayabusa e utilizza un vasto arsenale di armi, ognuna con uno stile di gioco e un set di abilità diversi, oltre a un ampio repertorio di spietate tecniche ninjutsu, per abbattere efficacemente i nemici. La NINJA GAIDEN: Master Collection arriverà su Nintendo Switch il 10 giugno.