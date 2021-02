Marvel’s Avengers su PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal 18 marzo 2021

Oggi, SQUARE ENIX ha annunciato che Marvel’s Avengers verrà pubblicato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 18 marzo 2021, insieme al secondo nuovo supereroe giocabile: Clint Barton, conosciuto come Hawkeye, arciere impareggiabile dalla precisione leggendaria. Coloro che possiedono la versione del gioco per PlayStation 4 o Xbox One possono passare alla versione per console di nuova generazione senza costi aggiuntivi e trasferire i salvataggi per mantenere i propri progressi.

Clint Barton porterà nel roster i propri talenti unici all’interno di Marvel’s Avengers Operazione: Hawkeye – Futuro Imperfetto, senza costi aggiuntivi per i possessori del gioco base su tutte le piattaforme. Oltre al nuovo supereroe giocabile e al nuovo capitolo della storia dell’Iniziativa Avengers, Marvel’s Avengers Operazione: Hawkeye – Futuro Imperfetto introduce anche un nuovo e potente nemico: il Maestro, una versione di Hulk con l’intelligenza di Bruce Banner e la forza e le capacità di Hulk, divenuto folle in un futuro apocalittico.

Rispetto alle generazioni attuali, le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Marvel’s Avengers offrono frame rate elevati e grafica migliorata, con una risoluzione fino a 4K su PlayStation 5 e Xbox Series X e a 1440p su Xbox Series S. Il gioco sfrutta l’SSD integrato delle console per tempi di caricamento e di trasmissione ridotti, approfittando della maggior potenza grafica e della memoria per garantire texture a una risoluzione maggiore, una distanza di rendering più elevata per i modelli ad alta risoluzione, mosse eroiche e distruzione delle armature più dettagliate e altri miglioramenti che sfruttano le capacità delle nuove console per far sentire i giocatori dei veri supereroi.

