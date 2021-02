World of Warships è pronto a sbarcare su Epic Games Store

Come annunciato ieri all’Epic Games Store Spring Showcase, World of Warships (WoWS), il popolare gioco di combattimenti navali gratuito sta per iniziare un nuovo viaggio e sarà lanciato sul celebre client.

Gli utenti di Epic Games Store avranno accesso a tutti i contenuti, inclusi gli aggiornamenti, gli eventi in-game e le promozioni. Tuttavia, i giocatori già registrati non potranno trasferire i loro account.

“Ci impegniamo a garantire che World of Warships sia accessibile al maggior numero di giocatori possibile in tutto il mondo. Siamo onorati di essere stati inclusi nello Spring Showcase, essere presenti su Epic Games Store è un passo avanti nella crescita del gioco e non vediamo l’ora che venga lanciato” ha affermato Rajeev Girdhar, Regional Publishing Director di Wargaming.

Sin dal lancio del 2015 su PC, diverse versioni del videogioco sono arrivate su console (WoWS: Legends) e mobile (WoWS Blitz), e il titolo è ora disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco.