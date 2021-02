505 Games pubblicherà Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

505Games ha stretto una collaborazione con Rabbit & Bear Studios per pubblicare il nuovo JRPG dello studio di Tokyo Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Con un’ambientazione unica, una trama accuratamente realizzata e un enorme cast di personaggi, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è una celebrazione del genere JRPG prontamente associato allo Studio Lead Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) e al Game Director Osamu Komuta.

“Per molti anni abbiamo sognato di sviluppare un gioco per gli appassionati del genere che celebrasse anche tutto ciò che amiamo e che abbiamo imparato come game designer”, ha dichiarato lo Studio Lead Yoshitaka Murayama. “Il nostro team non vede l’ora di lavorare con 505 Games per portare il primo di molti nostri giochi, speriamo, Eiyuden Chronicle, ai fan di tutto il mondo”.