Disponibile una nuova patch di NBA 2K21

È disponibile un nuovo aggiornamento per la versione current-gen di NBA 2K21! L’aggiornamento di oggi aggiunge a 2K Beach nuove decorazioni stagionali per il Capodanno lunare, diverse modifiche a La mia SQUADRA e altri aggiustamenti per migliorare l’esperienza generale di NBA 2K21 in tutte le modalità.

Altri dettagli sugli ultimi aggiornamenti sono disponibili in basso:

GENERALE:

● Festeggia il Capodanno lunare a 2K Beach con nuove decorazioni stagionali.

● Migliorate le sembianze di un altro gruppo di giocatori.

● Colonna sonora aggiornata in 2K Beats.

● Disabilitata la vibrazione del controller nel gioco online.

La mia CARRIERA:

● L’evento itinerante Big Top è arrivato a 2K Beach. Tenete gli occhi aperti nelle prossime settimane.

La mia SQUADRA:

● Risolto un blocco che poteva verificarsi quando si avviava una partita multigiocatore con un tipo specifico di formazione

● Diversi altri miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni per migliorare l’esperienza di gioco

● Diversi aggiornamenti preparatori al torneo La mia SQUADRA Unlimited da 250.000 $ del 20

febbraio. Guarda le partite del torneo in diretta con 2KStreamcast!