Disponibile su Switch il nuovo DLC per Oddworld New’n’Tasty

Tutti i fan del pluripremiato action puzzle game Oddworld: New ‘n’ Tasty, il primo della pentalogia del mitico Abe, da oggi possono scaricare il nuovo DLC Oddworld: New ‘n’ Tasty – Alf’s Escape. Basta andare sul Nintendo eShop: è assolutamente gratuito per chi già possiede, o magari comprerà il gioco originale New ‘n’ Tasty.

Quando Oddworld Inhabitants – i creatori del franchise Oddworld – stavano sviluppando New ‘n’ Tasty, avevano tantissime idee e concept di cui si erano letteralmente innamorati. Naturalmente, nel Corso dello sviluppo del gioco, alcune idee dovettero essere sacrificate sull’altare della trama. Ma per alcune, proprio non se la sono sentita di buttarle nella spazzatura. Ecco perché hanno deciso di creare un DLC aggiungendo Alf alla storia principale, naturalmente mettendoci una dose generosa di humor e la voce di Lorne Lanning, che doppia il nuovo personaggio.