La serie KINGDOM HEARTS arriverà su PC grazie a Epic Games!

Oggi Square Enix Ltd., Disney ed Epic Games hanno annunciato che, per la prima volta in assoluto, la serie KINGDOM HEARTS arriverà su PC su Epic Games Store dal 30 marzo 2021.

Durante l’Epic Games Store Spring Showcase 2021 è stato annunciato che i giocatori su PC potranno unirsi a Sora, Paperino e Pippo per giocare a due raccolte classiche di KINGDOM HEARTS, all’acclamatissimo KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) e anche al gioco d’azione musicale pubblicato di recente KINGDOM HEARTS Melody of Memory.

Di seguito è possibile trovare la lista completa di tutti i titoli di KINGDOM HEARTS che saranno disponibili su Epic Games Store:

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (filmati rimasterizzati in HD)

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:coded (filmati rimasterizzati in HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

KINGDOM HEARTS χ Back Cover (film)

KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory

Chi acquisterà KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) riceverà un Keyblade speciale di Epic Games Store, il “Codificatore Elementale”.