2K ha annunciato oggi che la famigerata figura autoritaria della WWE Mr. McMahon, salirà sul ring di WWE 2K Battlegrounds.

Insieme a lui molte altre Superstar WWE, Leggende e Hall of Famers tra cui: Paige, Mustafa Ali, Lana, Ricky “The Dragon” Steamboat, Doink the Clown, Mr. Perfect, The British Bulldog e Big Boss Man.