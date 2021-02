Razer annuncia la nuova tastiera Razer Huntsman V2 Analog con Analog Optical Switch

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming annuncia la Razer Huntsman V2 Analog – una nuova tastiera ricca di funzionalità dotata di Analog Optical Switch, una tecnologia all’avanguardia di Razer. Con l’introduzione dell’input analogico, il vero movimento direzionale full-range è finalmente disponibile nel gaming su PC senza l’utilizzo di un controller. I gamer possono inoltre sbloccare una nuova dimensione di gioco grazie alla possibilità di regolare e programmare completamente ogni attuazione fino al millimetro.

L’Analog Optical Switch di Razer non rappresentano solo una rivoluzione tecnologica nel mondo degli switch, ma anche la chiave di volta per un’esperienza di gioco senza precedenti. L’innovazione unica combina tre componenti: input analogico, attuazione regolabile e attuazione a due fasi.

Input analogico: L’input analogico emula quello di un joystick analogico per un controllo e una manovrabilità più fluidi. Questa finezza rimuove le limitazioni di un movimento WASD a 8 direzioni, permettendone uno reale a 360 gradi a beneficio di giochi ottimizzati per il supporto di un controller, come quelli in terza persona, gli sparatutto multipiattaforma, i giochi di corse e i simulatori.

Attuazione regolabile: è inoltre possibile calibrare e regolare il punto di attuazione di ogni tasto per soddisfare qualsiasi stile di gioco – da un’attuazione rapida di 1,5 mm per il gaming ad altà velocità a una completa di 3,6 mm per una pressione profonda e ponderata dei tasti.