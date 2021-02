Little Nightmares II disponibile a breve

Little Nightmares II, il nuovo titolo della serie sarà disponibile dall’11 febbraio 2021 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nello stesso giorno, sarà disponibile anche una versione per Google Stadia, pronta a essere giocata dagli utenti di Stadia Pro dalla loro collezione. Little Nightmares II è sviluppato da Tarsier Studios, con la versione per Nintendo Switch sviluppata da Engine Software e quella per Stadia da Supermassive Games.