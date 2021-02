Apex Legends festeggia due anni con l’Anniversary Collection Event

Per celebrare il secondo anniversario di Apex Legends e ringraziare tutte le Leggende giunte nell’Arena, EA e Respawn Entertainment rilasceranno nuove ricompense e modalità per giocare al Battle Royale più amato dai fan. Dal 9 al 23 febbraio i giocatori potranno partecipare all’ Anniversary Collection Event, sperimentare la nuova playlist “Locked and Loaded” e partecipare a sfide stagionali. È previsto inoltre il ritorno di 24 oggetti amati dai fan, dal tocco Leggendario.

In occasione del 2° anniversario di Apex Legends i giocatori troveranno:

● Anniversary Rewards: questo evento permette di guadagnare 22 oggetti, tra cui due Event Packs e dieci Apex Packs. I giocatori riceveranno anche cinque premi dopo il primo accesso.

● Locked and Loaded Takeover: questa nuova playlist consentirà ai giocatori di usufruire di un equipaggiamento completo di livello 1 composto da: un Mozambico, un White Shotgun Bolt, un HCOG Classic Scope, un White Evo Shield, un White Helmet, un White Backpack, un White Incap Shield, due siringhe, due celle scudo e una pila di munizioni per fucili. Tutti gli accessori e l’equipaggiamento di livello Comune/Bianco verranno rimossi dal gruppo dei bottini (al di fuori dei Common scopes) durante l’acquisizione dell’equipaggiamento incluso nella playlist.

● Sfide stagionali – I giocatori avranno la possibilità di guadagnare:

○ Distintivo Nessie “Daily Discover” completando 75 sfide giornaliere

○ Distintivo Mozambico “Respect your elders” infliggendo 102.816 danni

○ “Time to Win and Stay Alive” con 8 Leggende diverse per ottenere il distintivo Smolfinder

○ Accessorio per armi “Mozambique Here” infliggendo 3.333 danni

● Anniversary Collection Event: Respawn riporterà 24 oggetti fra i più amati dai fan, caratterizzati da tocchi di colore rosso cremisi e oro. Lo sbloccamento di tutti gli oggetti farà guadagnare ai giocatori 150 frammenti di cimeli. Il costo di creazione di tutti gli oggetti nel Collection Event è stato inoltre ridotto del 50%.

Tutto questo e molto altro avverrà in concomitanza della Stagione 8 – Caos, che ha visto il debutto della Leggenda Walter “Fuse” Fitzroy, delle sue abilità esplosive e di un catastrofico aggiornamento della mappa del Canyon dei Re; ma anche il nuovissimo Battle Pass, il fucile ripetitore 30-30 e, per la prima volta, caricatori d’oro che tengono bloccate e caricate le armi. La competizione per la fama, la fortuna e la gloria nell’Apex Arena si è accesa con la Stagione 8 – Caos su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Origin e Steam.