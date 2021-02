Da oggi disponibile Werewolf: the Apocalypse – Earthblood

NACON e Cyanide l’uscita di Werewolf: hanno annunciato The Apocalypse – Earthblood, un brutale beat’em up ambientato nel World of Darkness. Il gioco è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Epic Game Store).

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood è un violento beat’em up basato sulle tre forme in cui Cahal può trasformarsi, permettendo diversi approcci e vari stili di gioco.

– Forma Homid: Utilizzata per neutralizzare furtivamente le guardie e penetrare nelle difese nemiche.

– Forma Lupus: Ideale per l’esplorazione e l’infiltrazione.

– Forma Crinos: perfetta per dar sfogo totale alla propria rabbia e seminare il caos fra i ranghi del nemico.