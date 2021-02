Control Ultimate Edition è ora disponibile in digitale su PlayStation 5 e Xbox Series X|S!

Vincitore di oltre 80 premi, Control Ultimate Edition è ora disponibile in formato digitale su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Creato da 505 Games e Remedy Entertainment , il titolo action-adventure soprannaturale è dotato di una serie di nuove caratteristiche che migliorano grafica e gameplay, e può essere acquistato a €39.99 – o aggiornato gratuitamente se Control UIltimate Edition è stato precedentemente acquistato su PlayStation 4 o Xbox One.

I giocatori sono invitati a tuffarsi nel mondo oscuro e brutale di Control su PlayStation 5 e Xbox Series X|S*, dove possono scegliere tra la Modalità Performance che punta ai 60 fps con risoluzione di rendering 1440p e output in 4K o la Modalità Grafica a 30 fps con Ray Tracing, con risoluzione di rendering 1440p e output in 4K. Il Ray Tracing porta un miglioramento generale alla qualità dell’immagine e riflessi realistici. Questi sono particolarmente visibili su superfici riflettenti non trasparenti e su materiali trasparenti, come le superfici di vetro.

Su PS5 i giocatori possono anche godere di un coinvolgente feedback aptico grazie al controller DualSense, oltre alle funzionalità di “Attività” e “Aiuto” che guidano gli utenti nelle sequenze di gameplay più ostiche e monitorano i progressi.