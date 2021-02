Judgment arriva su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Google Stadia il 23 Aprile

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio stanno tornando per le strade di Kamurocho, Tokyo, per presentare la storia di omicidi e misteri di Judgment rimasterizzata su Xbox Series X | S, PlayStation 5 e Google Stadia, il 23 aprile. Judgment sfrutta il nuovo hardware con una grafica a 60 frame al secondo, con tempi di caricamento migliorati, includendo tutti i DLC usciti in precedenza su queste tre piattaforme.

Lodato come “il miglior dramma poliziesco non in TV” dall’Hollywood Reporter, Judgment è stato originariamente pubblicato su PlayStation 4 nel 2019.