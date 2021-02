Il 19 e 20 febbraio arriva la BlizzConline

campioni di Azeroth, i difensori di Sanctuarium e del settore Koprulu, e gli eroi di Overwatch e del Nexus sono invitati a festeggiare virtualmente la community, la creatività, 30 anni di giochi Blizzard e le epiche avventure che ancora devono venire alla BlizzConline, il 19 e 20 febbraio su BlizzCon.com. Tutti possono partecipare, perché lo spettacolo sarà completamente GRATIS.

La BlizzConline è un evento digitale della community e di tutto ciò che è Blizzard, che offre ai giocatori di ogni parte del globo la possibilità di connettersi a un mondo online quando le circostanze ci impediscono di incontrarci in quello vero. Per due giorni consecutivi, su sei canali diversi, gli sviluppatori Blizzard condivideranno le ultime notizie sui giochi, mentre cosplayer, artisti e Murloc improvvisati potranno mettere in mostra le loro abilità in eventi come il Community Showcase. Inoltre, a febbraio ricorre il trentesimo anniversario di Blizzard, e i giocatori di tutto il mondo avranno la possibilità di festeggiare insieme tre decenni di giochi e universi epici, assistendo in anteprima a ciò che il futuro ha in serbo per loro, i loro amici, i compagni di gilda e gli alleati.

Oltre ai festeggiamenti per l’anniversario che si terranno prima e durante la BlizzConline, saranno in vendita numerosi contenuti di gioco commemorativi a partire da oggi†, permettendo così ai giocatori di rendere epica quest’occasione all’interno dei loro giochi preferiti durante la BlizzConline e oltre. I giocatori possono scegliere una delle tre Celebration Collection nel negozio Blizzard su Battle.net®:

– Pacchetto Essentials (19,99 €): ottieni la mascotte Draghetto Fatuo Toccato dalla Luna per World of Warcraft ® , l’eroe Tracer e la sua cavalcatura OSV-03 per Heroes of the Storm ® , un’icona e uno spray per Overwatch ® (presto in arrivo), un set di ritratti per StarCraft ® (presto in arrivo) e una mascotte e un ritratto per Diablo ® (versione PC, presto in arrivo). † Inoltre, ottieni 10 buste di Follia alla Fiera di Lunacupa ™ per Hearthstone ® , 5 Forzieri per Overwatch e un codice per ricevere il 15% di sconto per un ordine nel Blizzard Gear Store (si applicano restrizioni).

– Pacchetto Heroic (39,99 €): aggiorna al Pacchetto Heroic per ottenere la possente cavalcatura Tempesta di Neve per la tua collezione di WoW e il modello leggendario Raynhardt per Overwatch (presto in arrivo). Inoltre, otterrai una carta Leggendaria casuale di Follia alla Fiera di Lunacupa per Hearthstone e delle ali cosmetiche per Diablo III (versione PC, presto in arrivo). †