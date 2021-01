Disponibile la demo di BALAN WONDERWORLD

Square Enix Ltd. ha pubblicato oggi una demo gratuita di BALAN WONDERWORLD. La demo offre un’anteprima del gioco, la cui uscita è prevista per il 26 marzo. Scaricando la demo e giocandoci è possibile sbloccare costumi bonus specifici per piattaforma, utilizzabili nel gioco completo dopo l’acquisto.

Lancialaser blu – Edizione PlayStation 5™/PlayStation®4

Lancialaser stella – Edizione Nintendo Switch™

Lancialaser X – Edizione Xbox Series X|S/Xbox One

Lancialaser valvola – Edizione Steam

Inoltre, Square Enix ha presentato il nuovo trailer True Happiness is an Adventure, che mostra alcuni degli 80 costumi del gioco e le fantastiche avventure che attendono i giocatori a Wonderworld.

La demo include tre dei dodici magici mondi di BALAN WONDERWORLD e supporta la modalità co-op a due giocatori in locale, attivabile semplicemente premendo un comando su un secondo controller collegato. I giocatori possono affrontare i Negati, cimentarsi nei minigiochi Balan’s Bout e raccogliere le statuine di Balan nei panni di Leo ed Emma, combinando i poteri di diversi costumi per esplorare i meravigliosi mondi e accedere a nuovi percorsi non disponibili nel gioco in singolo.

BALAN WONDERWORLD sarà disponibile dal 26 marzo 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.