The Elder Scrolls Online presenta il capitolo Blackwood

Oggi Pete Hines, vicepresidente senior dell’area marketing e comunicazioni di Bethesda Softworks, si è unito al talentuoso team di ZeniMax Online Studios su Twitch per presentare il nuovo capitolo di quest’anno, Blackwood, e la nuova avventura annuale di The Elder Scrolls Online, Cancelli dell’Oblivion.

The Elder Scrolls Online: Blackwood è il nuovo capitolo di quest’anno che chiederà ai giocatori di scoprire le macchinazioni del principe daedrico Mehrunes Dagon, 800 anni prima degli eventi di The Elder Scrolls IV: Oblivion. Blackwood presenta una storia principale da più di 30 ore, tantissime missioni secondarie, innumerevoli miglioramenti alle funzioni e, per la prima volta in assoluto, introduce il sistema Companions che accompagnerà il giocatore nelle sue avventure a Tamriel. Il nuovo capitolo porterà i giocatori dalle mura della città imperiale di Leyawiin, apparsa per la prima volta in The Elder Scrolls IV: Oblivion, alle paludi di Shadowfen e, ovviamente, nella misteriosa regione di Blackwood, dove dovranno scoprire il piano daedrico in atto.

La nuova missione Trial Rockgrove, gli eventi mondiali Oblivion Portal, le ricompense uniche e tanto altro delizieranno i giocatori di ESO e i nuovi arrivati con un fantastico anno di distruzione daedrica!

DLC dungeon di marzo: Flames of Ambition

Il primo arrivato del 2021 di ESO sarà il DLC dungeon Flames of Ambition, in arrivo l’8 marzo su PC, Mac e Stadia, e il 16 marzo su Xbox e PlayStation. Flames of Ambition apre la storia annuale di Cancelli dell’Oblivion con nuovi dungeon che presentano la minaccia di Mehrunes Dagon e avvicinano i giocatori alla storia del capitolo Blackwood di giugno.

Dopo l’uscita del capitolo Blackwood, oltre ad aggiungere nuovi dungeon durante il terzo trimestre, il DLC finale condurrà i giocatori all’apice dell’avventura annuale nel cuore delle Deadlands, il regno dell’Oblivion di Mehrunes Dagon. In futuro forniremo nuovi dettagli sui dungeon del terzo trimestre e sul DLC finale, con tante nuove avventure e zone!