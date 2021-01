Electronic Arts presenta al pubblico un nuovo team di sviluppo

Electronic Arts ha annunciato la nascita di Full Circle™, il nuovo studio con sede a Vancouver. Lo studio, che vanta un team e una cultura di ampia contaminazione globale, si concentra sullo sviluppo della prossima evoluzione di Skate™. Sotto la guida di Daniel McCulloch, ex capo di Xbox Live a Microsoft che vanta una solida esperienza nel mondo dei grandi videogiochi, il team sta lavorando in sinergia per creare esperienze straordinarie, ridefinendo il modo con cui i giocatori possono fruire i contenuti da condividere con la comunità di Skate.

“I fan hanno richiesto il ritorno di Skate e vogliamo che siano coinvolti nel processo, dallo sviluppo al lancio del gioco e oltre. Desideriamo che si sentano parte di Full Circle“, ha affermato Daniel McCulloch, GM di Full Circle. “Il nostro obiettivo principale è divertirci e creare fantastici videogiochi che le persone possano utilizzare con i loro amici. Inoltre, stiamo cercando altri sviluppatori che ci aiutino a creare mondi avvincenti da esplorare“.

Deran Chung e Cuz Parry, leader creativi di Skate e parte integrante della creazione del franchise e dello sviluppo di tutti e tre i titoli originali, sono tornati. Si dichiarano entusiasti di portare la propria passione e conoscenza della cultura sullo skate, guidando l’energia della prossima evoluzione del franchise. Il team di sviluppo è anche alla ricerca di artisti, designer e ingegneri; si apriranno altre posizioni nel corso dell’anno.

“Siamo così entusiasti di tornare a lavorare su Skate“, ha affermato la coppia. “É straordinario essere ancora protagonisti di questo nuovo inizio“.