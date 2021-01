Nuovo aggiornamento a tema Carnevale per Animal Crossing: New Horizons

Per combattere il clima rigido di questo periodo è in arrivo un colorato Carnevale pieno di piume svolazzanti in Animal Crossing: New Horizonsper Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite

Il 28 gennaio ci sarà infatti un aggiornamento gratuito che introdurrà l’evento Carnevale, nuovi oggetti stagionali, nuove emozioni ed articoli da comprare.

Inoltre, a partire dal 26 marzo, il Pacchetto Collaborazione Sanrio di Animal Crossing, che contiene tutte le sei carte amiibo di questa collaborazione unica con Sanrio, sarà disponibile per l’acquisto online e presso rivenditori selezionati in tutta Europa.