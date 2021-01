Razer presenta il nuovo Razer Naga X, leggerezza e precisione per gli appassionati di MMO

Finalmente disponibile il Razer Naga X – ultimo nato nell’acclamata famiglia Naga di Razer. Mantenendo la tipica griglia di pulsanti programmabili progettata per offrire ai gamer un vantaggio assoluto e un più ampio di arsenale di comandi a portata di mano, Razer Naga X è anche il mouse più leggero della famiglia.

Razer Naga X dispone di 16 pulsanti programmabili posizionati in modo ergonomico per un accesso rapido. È possibile assegnare ogni pulsante ad azioni di base come il lancio di incantesimi o a funzionalità avanzate, come le macro che combinano molteplici tasti di comando. Inoltre, tramite la modalità Razer HyperShift, si attiva una serie completa di assegnazioni di tasti secondari semplicemente premendo il tasto HyperShift.

Mantenendo tutte le caratteristiche che fanno del Razer Naga la scelta principale per gli appassionati di MMO, il Razer Naga X pesa solo 85 grammi, che lo rendono il mouse più leggero mai realizzato nella famiglia. Ora aggiornato con i Razer Optical Mouse Switch di seconda generazione, utilizzati negli ultimi mouse top di gamma dell’azienda, consente di beneficiare delle velocità di attuazione più rapide e di un’affidabilità senza pari, grazie alle quali i gamer possono lanciare i propri incantesimi e prendere il tempo delle rotazioni in modo perfetto.

Razer Naga X sfoggia il Razer 5G Advanced Optical Sensor, il cavo Razer Speedflex per un movimento illimitato e i piedini in 100% PTFE per la massima scorrevolezza su qualsiasi superficie, garantendo una mobilità senza eguali per lunghe sessioni di gioco.

Razer Naga X dispone, inoltre, di una memoria di archiviazione “on-board” che consente ai gamer di accedere facilmente alle impostazioni personali, comprese quelle di mappatura dei tasti “on the go”. Supporta la tecnologia Razer Chroma™ RGB per una personalizzazione completa e un’esperienza di gioco coinvolgente.

Il nuovo Razer Naga X riproduce il Razer Naga tanto apprezzato dagli appassionati di MMO, in un fattore forma più leggero. è disponibile sul sito Razer.com e rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di €89.99