Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 prenotabile da oggi

Milestone annuncia oggi che per Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 è possibile effettuare il pre-order digitale su STEAM, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One. Su console, i giocatori avranno accesso a due differenti versioni del gioco, Standard e Special Edition, ognuna con bonus dedicati. Nello specifico:

Standard Edition

Gioco completo

Customization Pack Patriot

Special Edition

Gioco completo

Season Pass

Customization Pack Patriot

Customization Pack Neon

3 giorni di accesso anticipato

Su Steam, il pre-order garantirà il 10% di sconto ed il Customization Pack Patriot.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 sarà disponibile l’11 Marzo, 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC/STEAM and Google Stadia.