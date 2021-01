Alcune settimane fa Square-Enix ha registrato in alcune regioni i marchi Ever Crisis e The First Soldier, titoli che senza alcuna ombra di dubbio sono collegati al settimo capitolo della serie Final Fantasy.

Nel corso della giornata di oggi il celebre publisher nipponico ha registrato anche in Europa i suddetti marchi e pertanto sembra più che probabile che Square-Enix possa a breve svelare cos’ha in mente per il futuro di Final Fantasy VII Remake.