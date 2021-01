RIDE 4 disponibile da oggi su PlayStation 5 e Xbox Series S/X

Milestone annuncia che RIDE 4, l’ultimo capitolo del suo amato franchise dedicato a tutti gli amanti delle due ruote, è finalmente disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X. I giocatori che hanno acquistato la versione PlayStation 4 del gioco, possono ora effettuare il download della versione PS5 senza costi aggiuntivi fino al 30 aprile 2021, inclusi tutti i DLC precedentemente acquistati. Mentre i giocatori di Xbox One possono scaricare automaticamente la versione Xbox Series X senza costi aggiuntivi grazie alla feature Smart Delivery.

Grazie al potente hardware di nuova generazione, RIDE 4 è ora in grado di offrire prestazioni sorprendenti, sia per la risoluzione che per i fotogrammi al secondo. I giocatori ora hanno la possibilità di guidare moto da 200 HP attraverso un gameplay più fluido a 60 FPS e risoluzione fino a 4K. L’incredibile qualità dei modelli e la densità dei dettagli risplenderanno come mai prima d’ora. Inoltre, i giocatori che vivono davvero per la competizione sperimenteranno gare online con 20 sfidanti in competizione per la vittoria e la gloria!

Su PS5 i giocatori avranno anche l’opportunità di giocare con l’innovativo PS5 DualSense: un feedback tattile avanzato che renderà l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, consentendo ai piloti di sentire vibrazioni, gas e freni nel modo più realistico possibile. Inoltre, l’SSD garantisce miglioramenti in termini di tempi di caricamento, tempi di attesa più brevi prima delle gare e anche uno streaming delle texture molto più veloce. Ciò significa un’esperienza di guida piena di adrenalina che i giocatori non dimenticheranno facilmente.