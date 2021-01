Bandai Namco festeggia il secondo compleanno di CE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN con tanti contenuti gratuiti

Sono già passati due anni dall’uscita di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN e il gioco ha venduto oltre 2.5 milioni di copie in tutto il mondo; per celebrare questa pietra miliare e continuare con i festeggiamenti per il 25esimo anniversario della serie ACE COMBAT, insieme con la community di piloti che hanno supportato il gioco in questi anni, domani, 19 gennaio, sarà disponibile un aggiornamento gratuito con nuove skin ed emblemi per personalizzare il proprio aereo.

Ecco la lista di contenuti:

Skin: X-02S Glowing, F-22A Phoenix, F-4E Mobius, F-15E Garuda, ASF-X Ridgebacks, F-16C Crow, Su-37 Scarface, Typhoon UPEO, F-22A Gryphus & Su-37 UPEO.

Emblemi: 25th Anniversary Nugget -Mobius 1-, 25th Anniversary Nugget -Yellow 13-, ACE COMBAT 7 2nd Anniversary, Shooter, Spooky, Falco, UNF, UNICS, Arrows (Low-Vis) & Falco.