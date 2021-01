Sonic the Hedgehog approda in Puyo Puyo Tetris 2

SEGA ha annunciato che Puyo Puyo Tetris 2, sequel dell’amato crossover di due iconiche serie di puzzle, riceve oggi il primo degli aggiornamenti gratuiti di contenuti post-lancio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One e Nintendo Switch.

Per far brillare ulteriormente questo coloratissimo puzzle game, saranno aggiunti una serie di nuovi personaggi, una nuova modalità di gioco, quattro nuove tracce BGM e 20 nuovi avatar, tutti descritti di seguito! Tutti questi nuovi contenuti saranno disponibili per i giocatori subito dopo aver scaricato e installato il nuovo aggiornamento.

Quattro nuovi personaggi giocabili si uniranno all’avventura: il leggendario Sonic the Hedgehog, Lidelle, Ms. Accord e The Ocean Prince, ognuno con le proprie abilità che possono essere utilizzate nella Skill Battle mode

il leggendario Sonic the Hedgehog, Lidelle, Ms. Accord e The Ocean Prince, ognuno con le proprie abilità che possono essere utilizzate nella Skill Battle mode Nuova modalità online Boss Raid: combatti con i tuoi amici in modalità coop per abbattere un nemico comune

combatti con i tuoi amici in modalità coop per abbattere un nemico comune Quattro nuove tracce BGM (Background Music) inclusa Sonic the Hedgehog theme song

inclusa Sonic the Hedgehog theme song 20 nuovi Avatar dei tuoi personaggi preferiti di Puyo Puyo che puoi usare per personalizzare il tuo profilo

I giocatori dovranno essere sulla stessa versione di Puyo Puyo Tetris 2 per giocare online insieme, quindi consigliamo a tutti di aggiornarsi all’ultima patch per garantire la compatibilità.