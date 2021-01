Il nuovo DLC di Dead Cells in arrivo il 26 gennaio

Motion Twin ed Evil Empirehanno annunciato che Fatal Falls, il nuovo DLC di Dead Cells, sarà disponibile dal 26 gennaio su PC e console al prezzo di 4,99 €. Fatal Fallsè il 22esimo aggiornamento importante per Dead Cells, titolo estremamente apprezzato e vincitore di numerosi premi, ma si tratta solo del secondo DLC a pagamento sin dal suo debutto in Accesso Anticipato nel 2017. Nominato più volte e vincitore di numerosi premi dedicati al gioco dell’anno del 2018, Dead Cells è un metroidvania roguelite con elementi action e platform apprezzato da critica e pubblico, ambientato in un castello ricco di imprevedibili insidie, segreti, oggetti in grado di cambiare le dinamiche di gioco e, sopratutto, abitato da nemici mortali.

L’annuncio del DLC è accompagnato da un nuovo trailer di gameplay che svela alcuni terribili e minacciosi nemici, armi affilatissime e due ambientazioni interamente originali.