Aperti i preorder di Gods Will Fall

Deep Silver ha annunciato che i pre-order di Gods Will Fall son aperti, insieme all’Hunter’s Head Gear come bonus esclusivo per chi prenoterà il gioco prima del suo lancio il 29 gennaio.

L’ Hunter’s Head Gear viene assegnato in modo casuale in ogni nuova partita. Il brivido della caccia scorre nel sangue del clan e le usanze prevedono che i trofei sequestrati vengano indossati con orgoglio e mostrati a tutti. Le pelli di cinque bestie esclusive: un lupo, un orso, un cinghiale, una volpe e un tasso sono adatti per essere indossati da qualsiasi guerriero e fungeranno da avvertimento per gli dei che la caccia è effettivamente in corso.

Oltre all’edizione standard di Gods Will Fall, i giocatori possono anche prenotare la Valiant Edition, per ricevere l’equipaggiamento Hunter’s Head e il DLC Valley of the Dormant Gods.

Gods Will Fall sarà lanciato il 29 Gennaio 2021 su PS4, Xbox One, Switch, PC e Stadia.