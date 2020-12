Koch Media sigla un accordo con Dark Crystal Games per lanciare l’RPG Encased

Koch Media e Dark Crystal Games hanno annunciato la loro futura collaborazione per l’imminente gioco di ruolo sci-fi Encased. Koch Media Group supporterà il lancio globale del gioco su PlayStation 4, Xbox One X e PC all’interno di una delle sue publishing label. I dettagli futuri sulla data di pubblicazione e l’uscita seguiranno in un secondo momento. Encased sarà lanciato nel 2021.