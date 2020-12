Cyberpunk 2077: un easter egg di Death Stranding potrebbe collegare i due mondi più del previsto

Alcuni giocatori hanno scoperto un easter egg davvero interessante riguardante Death Stranding all’interno di Cyberpunk 2077, il nuovo capolavoro che ha fatto tanto scalpore di CD Projekt RED.

Vi avvisiamo che nelle prossime righe conterranno spoiler, quindi se non volete leggere vi consigliamo di evitare la news da questo punto in poi.

Oltre alla presenza di Hideo Kojima all’interno del gioco, c’è una missione secondaria in cui dovremo investigare su alcuni crimini di Night City irrompendo in un laboratorio in cui stanno facendo esperimenti con la Braindance. Al suo interno, potremo trovare un vero e proprio BB con tanto di descrizione informandoci che aiuta a trovare i BT.

Alcuni fan hanno teorizzato che gli universi di Cyberpunk 2077 e Death Stranding siano in qualche modo collegate tramite le Spiagge, ovvero quel luogo dimensionale a metà tra il mondo dei morti e quello dei vivi, collegando anche altri universi o linee temporali.

Ovviamente, questa è solo una teoria senza conferme ufficiali da parte dei due studi di sviluppo. Voi cosa ne pensate?