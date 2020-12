Arriva da Atlus l’annuncio che una demo giocabile di Persona 5 Strikers non arriverà una demo nel territorio occidentale, escludendo quindi l’Europa e gli USA.

Questo nuovo titolo della serie Persona, riporta i nostri Phantom Thieves in azione ma, stavolta, in uno spin-off in stile Musou e, come accaduto per Persona 5 Royal, avrà anche una localizzazione italiana.

Vogliamo ricordarvi che Persona 5 Strikers uscirà il 23 febbraio 2021 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.