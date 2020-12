Electronic Arts ha confermato di aver effettuato un’importante offerta riguardo l’acquisizione di Codemasters, contrastando Take-Two che ne aveva fatta già precedentemente una.

Stando a quanto riferito da una fonte in rete, Electronic Arts avrebbe concordato un’offerta davvero allettante che verrà poi confermata, probabilmente, in queste ore. Se riuscisse nel suo intento, la software house potrebbe aggiungere numerose licenze ufficiali come FIFA, Madden NFL e NHL.