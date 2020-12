Resident Evil VIllage: rivelati alcuni leak davvero sconvolgenti

Durante le scorse ore Capcom ha subito nuovi leak riguardanti Resident Evil VIllage, che rivela non solo il ritorno di un vecchio nemico, nuove immagini, cutscene e, addirittura, il finale della storia.

NON vi mostreremo queste immagini o i video a riguardo del gioco e vi consigliamo di fare attenzione perché potreste trovarli su YouTube o su altri siti.

Il nemico che farà ritorno in questo nuovo capitolo, stando ai leak, è il Molded, ovvero i mostri di muffa costituiti dal mutamicete di tipo E presenti in Resident Evil VII Biohazard che Ethan ha già incontrato e sconfitto numerose volte.

Infine, sempre stando ai leak rilasciati, la data di uscita di Resident Evil VIllage è maggio 2021 e verrà rilasciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Massive Resident Evil: Village leaks today.

There are dev build images, entire cutscenes and story spoilers out there.

Tentative release date: May 2021 ✅#ResidentEvilVillage #RE8 pic.twitter.com/Ri7hGedyfl

— Okami (@Okami13_) December 13, 2020