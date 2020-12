SQUARE ENIX svela Just Cause: Mobile

SQUARE ENIX ha annunciato Just Cause: Mobile, uno sparatutto d’azione free-to-play ambientato nell’esplosivo universo di Just Cause e realizzato appositamente per le piattaforme mobile come progetto congiunto di SQUARE ENIX tra Europa, America e Giappone. Just Cause: Mobile sarà disponibile per Android e iOS nel 2021.

Just Cause: Mobile amplia l’universo della serie e offre l’azione esplosiva tipica di Just Cause in un’esperienza per giocatore singolo e multigiocatore a portata di mano, in cui potrai arrampicarti, planare e sparare con una spettacolare visuale dall’alto.