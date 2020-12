JO-MEI e QUANTIC DREAM presentano Sea of Solitude: The Director’s Cut

Quantic Dream e lo studio di Berlino Jo-Mei annunciano oggi una nuova partnership per la realizzazione e distribuzione di Sea of Solitude: The Director’s Cut, che sarà in esclusiva per Nintendo Switch.



Cornelia Geppert, Founder e Creative Director di Jo-Mei, ha presentato la nuova versione di Sea of Solitude: The Director’s Cut in occasione di The Game Awards 2020. Il lancio è previsto per il 4 marzo 2021.

Sea of Solitude: The Director’s Cut trasporta i giocatori in un’emozionante avventura seguendo il viaggio di Kay, una giovane donna trasformata in mostro a causa dalla solitudine e dalla disperazione. Attraversando un mondo tanto bello quanto pericoloso, i giocatori dovranno aiutarla a trovare finalmente pace e serenità. Attraverso il confronto con creature che incarnano i suoi dolorosi sentimenti e le sue emozioni più oscure, Kay imparerà a conoscere il mondo che la circonda, ma soprattutto arriverà a conoscere sé stessa.