EDGE: ecco i dodici titoli migliori della generazione appena passata

È da qualche ora che EDGE, una delle riviste videoludiche più famose al mondo, ha pubblicato la sua lista dei titoli migliori per la generazione di videogiochi appena passata. Con l’arrivo delle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la vecchia generazione composta da PlayStation 4 e Xbox One è ormai passata, anche se non tutti i giocatori sono passati alla next-gen, e la rivista in questione ha stilato la sua lista personale. Eccola qui:

Bloodborne

Inside

Outer Wilds

Overwatch

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Super Mario Odyssey

The Last Guardian

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Titanfall 2

Undertale

What Remains of Edith Finch

Cosa ne pensate voi? Siete d’accordo con questa lista? Fateci sapere la vostra opinione.