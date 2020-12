Mr. Mime di Galar e Mr. Rime arrivano su Pokémon GO

Niantic ha annunciato un nuovo evento su Pokémon GO, il titolo mobile in realtà aumentata che ha fatto impazzire tutti gli allenatori di Pokémon del mondo, con protagonista Mr. Mime in versione Galar e la sua evoluzione Mr. Rime.

A questo evento si potrà partecipare, fino al 20 dicembre 2020, tramite l’acquisto di un biglietto speciale, al costo di $ 7.99, tramite il negozio in-game e permette di incontrare la forma Galar di Mr. Mime in giro per le strade della nostra città e, ottenendo un determinato numero di caramelle, potremo farlo evolvere nella sua evoluzione Mr. Rime.

Inoltre, potremo ottenere anche una medaglia evento speciale, una posa per l’avatar ispirata alla posa del mostriciattolo protagonista e, se completiamo tutti gli obiettivi della ricerca speciale, otterremo tre incensi, tre caramelle rare, 30 Ultra Ball, tre Pass Battaglia Premium, un Poffin, due moduli Glacial Lure, tre Super Incubatori e tre Pezzi Stella.

Ma i due Mime non saranno gli unici Pokémon che potremo incontrare. Infatti, troveremo Jynx, Lapras, Woobat, Swinub, Spoink e Cubchoo.