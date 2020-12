Cyberpunk 2077: la nuova patch non risolve i problemi come sperato

CD Projekt RED ha rilasciato da poco la nuova patch di Cyberpunk 2077, il suo ultimo titolo rilasciato da qualche giorno e che tutti i videogiocatori erano in attesa da molto tempo ormai, portandolo alla versione 1.04.

Lo scopo di questa patch era quello di risolvere i vari bug che affliggono il gioco, come i problemi delle quest, oltre a migliorare le prestazioni del gioco. Arriva però tramite un report di Pushsquare l’avviso che, nonostante quest aggiornamento, non sono stati risolti i problemi più gravi sulla versione PlayStation 4 e PlayStation 5 in modalità retrocompatibilità. Nonostante siano stati apportati alcuni miglioramenti, come la risoluzione e la quantità di traffico per le strade di Night City che la rendono più viva, il frame-rate soffre ancora molto e non mancano vari crash.

Lo studio di sviluppo ha già palesato le sue intenzioni di supportare il gioco per tanti anni, quindi bisognerà solo aspettare un po’ di tempo e tutto riprenderà al meglio.