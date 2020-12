Tutti gli annunci di Xbox ai The Game Awards

In occasione dei The Game Awards, Microsoft ha annunciato diverse novità:

Perfect Dark , il primo titolo di The Initiative, lo studio di sviluppo degli Xbox Game Studios creato completamente da zero;

Microsoft Flight Simulator arriverà su Xbox durante l'estate 2021;

Nuovi titoli, tra cui Among Us , presto in arrivo su Xbox Game Pass per PC ;

, presto in arrivo su ; Master Chief entrerà a far parte della quinta stagione di Fortnite ;

entrerà a far parte della quinta stagione di ; È ora possibile sbloccare una macchina ispirata a Cyberpunk 2077 in Forza Horizon 4.

Xbox ha inoltre celebrato la vittoria dei premi “Games for Impact” e “Best Sim/Strategy”ottenuti rispettivamente dai team di sviluppo di Tell Me Why e Microsoft Flight Simulator.