It Takes Two in arrivo a marzo 2021

Electronic Arts e Hazelight Studios hanno presentato ufficialmente It Takes Two, un videogioco di avventura a piattaforma di generi trasversali, creato per essere un’esperienza puramente cooperativa, che uscirà il26 marzo 2021 su console e PC.

Sviluppato dai leader del settore di gioco cooperativo, It Takes Two è il prossimo titolo di Hazelight, lo studio vincitore del premio BAFTA con A Way Out. Caratterizzato da un gameplay straordinariamente vario e da una narrazione avvincente che si intreccia a un viaggio fantastico, il videogioco segue Cody e May, coppia in crisi, mentre imparano a superare le loro differenze e a lavorare insieme. It Takes Twotrascinerà i giocatori in una corsa selvaggia e meravigliosa in cui c’è solo una certezza: insieme siamo migliori.