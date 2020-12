Le novità di Nintendo ai The Game Awards 2020

Durante i Game Awards 2020, presentati questa mattina, ci sono stati una varietà di nuovi annunci riguardanti alcuni giochi per Nintendo Switch.

Tra questi:

– Sephiroth di FINAL FANTASY VII è stato rivelato come un prossimo combattente DLC giocabile per Super Smash Bros. Ultimate

Un video approfondito che mostra Sephiroth sarà in diretta streaming giovedì 17 dicembre alle 23:00.

– Animal Crossing: New Horizons ha vinto il premio come miglior gioco per famiglie.

– Capcom ha annunciato Ghosts ‘n Goblins Resurrection e Capcom Arcade Stadium per Nintendo Switch.

– È stato rivelato un nuovo trailer di MONSTER HUNTER RISE e una demo è stata annunciata per gennaio 2021.